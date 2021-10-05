На Екатерининской у одесского Привоза готовят лунки для будущих акаций (фото)

Бурлящий квартал улицы Екатерининской у Привоза приутих, здесь, что называется, в колею вошла новая жизнь. А вот напротив Привоза снова закипели работы: коммунальщики готовят лунки под будущие акации.

Екатерининская зацветет акациями – все, как обещали

Как мы сообщали, идея высадить здесь акации появилась в период, когда уже возникла обновленная дорожная полоса и остро стоял «цветочный вопрос».

Рядом с Привозом появится новый колорит

Теперь цветочники большей частью переместились к ТЦ «Остров», а вдоль Екатерининской выкапывают лунки для будущих деревьев. Таким образом, это участок Екатерининской и в самом деле скоро будет полностью преображенным и по-одесски колоритным – Привоз плюс символические для Одессы акации.

«Одесская жизнь» об улице Екатерининской

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