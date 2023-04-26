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В Одессе будет городок из модульных домиков для переселенцев сферы ЖКХ

В Одессе будет городок из модульных домиков для переселенцев сферы ЖКХ

Десять первых модульных домиков в ближайшее время будут установлены в приморской зоне на Пересыпи. Здесь будут жить переселенцы, которые работают на коммунальных предприятиях Одессы и не имеют своего жилья.

Об этом сообщила Думская.

Реализацией проекта занимаются Одесский горсовет, Общество Красного Креста Украины совместно с американской компанией «Hapi Homes LLC», которая производит энергоэффективные сборные дома. На сайте компании можно увидеть, как домики будут выглядеть внутри.

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Жилая площадь каждого дома будет составлять 39 кв м и будет включать две спальни, мини-кухню, гостиную, столовую и ванную комнату. Каждый дом будет полностью меблирован, оснащен системой отопления и кондиционирования, двойной дверью из алюминиевого сплава, двухслойными окнами из закаленного стекла и деревянного пола.

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Городок для коммунальщиков-переселенцев будет занимать почти гектар земли в приморской зоне Пересыпи. Планируется всего построить 70 домиков такого плана для переселенцев, которые работают в сфере ЖКХ города.

В Одесском городском совете проектом по постройке модульных домиков занимается специальная депутатская комиссия, а также профильные департаменты и коммунальные предприятия города.

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Фото: Сайт компании «Hapi Homes LLC»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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