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В Одессе перед Пасхой переселенцы получили как помощь авторское вино

В Одессе перед Пасхой переселенцы получили как помощь авторское вино

Один из Центров помощи переселенцам в Одессе получил от местного предпринимателя Эдуарда Городецкого тысячу бутылок вина накануне Пасхи для ВПЛ!
Об этом сообщил на своей страничке в фейсбуке предприниматель Дмитрий Буберман.

«Сегодня в центре был фурор. Почти все наши волонтеры вспомнили что они переселенцы. Весь этот бедлам устроил Эдуард Городецкий, который позвонил позавчера и сказал, что у него есть больше 1000 бутылок вина для переселенцев. И дальше разверзлись врата ада: соревнование, кто поедет забирать груз, кто будет разгружать», — сообщил на своей страниче в фейсбуке Дмитрий Буберман.

Переселенцы получили вино

Эдуард Городецкий — одесский предприниматель, основатель торговой марки myWine.

Именно вино в бутылках этой торговой марки и получили переселенцы. Городецкий сам работал над созданием вина, его букетом. В розницу такая бутылка такого вина стоит около 200 гривен. Следует отметить, что это не единственная помощь от Эдуарда Городецкого.

В апреле этого года одесский винодел принял участие в организации передвижного автомобиля со стоматологической помощью для военнослужащих ВСУ «Дентал Мобиль».

Ранее вместе со своей волонтерской группой «Зубастики» также оказывал различную помощь как беженцам, так украинской армии. А сразу после широкомасштабного российского вторжения в феврале 2022 года организовывал строительство оборонительных сооружений в Одесской области.

Дентал мобиль

Фото: странички в фейсбуке Эдуарда Городецкого и Дмитрия Бубермана.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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