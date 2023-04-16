Переселенцы в Одессе: кто получил подарки от волонтеров из Голландии

На дереве в одесском Горсаду появились необычные плоды (фоторепортаж) В одесском Горсаду появилось традиционное Пасхальное дерево. В этом году оно украшено сотнями писанок, большинство которых – в украинских мотивах и цветах нашего флага. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: из жизни одесских нищих Приветствуем вас, одесситы, и все примкнувшие к таковым! Предпасхальные (ну, или, по-церковному, страстные) дни – это время, когда можно и даже нужно творить добрые дела. Так что советуем вам присмотреться внимательно: может кто-то из ваших близких и не только нуждается в вашей помощи? ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: чем привлекателен четверг? Доброе утро, Одесса! Итак, сегодня четверг… Да, еще не пятница и уж точно не воскресенье, но… Да, конечно, каждый день недели по-своему хорош, но в чем особенность именно четверга? Давайте попробуем разобраться вместе с нашим сегодняшним анекдотом. ПОДРОБНЕЕ