Переселенцы в Одессе: кто получил подарки от волонтеров из Голландии

В Одессе дети-переселенцы получили велосипеды от голландских партнеров.
Как сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», во время мероприятия на стадионе «Чорноморець» для детей был организован выход на футбольное поле, где они смогли почувствовать себя частью большой спортивной команды.
60 городских велосипедов были собраны голланскими волонтерами Благотворительного фонда Stichting de Leeuw Kiev (представитель в Украине БФ «Кищенцы»). Благодаря Детскому центру «Маугли» и компании Allrise Capital Inc. Их передали детям в Одессе.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о том, что в Одесской области построили целый модульный городок из обычных морских контейнеров под временное жилье для переселенцев.
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