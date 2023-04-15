Под Одессой из контейнеров построили домики для переселенцев: что там внутри? (фото, видео)

В Одесской области в Великодальницкой громаде построили целый модульный городок из обычных морских контейнеров под временное жилье для переселенцев. Об этом сообщает официальный сайт Одесской РВА.
Модульный городок организовала Христианская миссия «Новая жизнь» с целью размещения внутренне перемещенных лиц.
Этот проект задумывался как социальное жилье для бездомных и организаторы даже не подозревали, что он станет убежищем для тех, кто убегает от войны.
Временное жилье для переселенцев, лишившихся дома из-за войны, было оборудовано из обычных морских контейнеров.
Всего в поселке под Одессой планируют сделать сто двадцать таких помещений, где можно расселить пол тысячи людей и на территории импровизированного городка уже появились первые жители.
Модульный городок, в первую очередь, был рассчитан на 125 мест для размещения переселенцев, однако, как отмечают сейчас представители благотворительной организации «Новая жизнь», запланировано расширение еще на 250 мест.
В каждом из домиков могут проживать три-четыре человека и даже с детьми.
Они получают здесь еще и трехразовое питание. Такого количества нуждающихся, признаются волонтеры, не ожидали.
Жилье оснащено всей необходимой бытовой техникой, есть санузлы, кухни, душевые комнаты, спальные комнаты, медпункт, столовая, комнаты со стиральными машинами.
К модульным домикам подведены необходимые инженерные сети, электроснабжение и проводится благоустройство территории.
Инициативе помогают благотворители. Организаторы же планируют сделать такие городки и в других областях Украины.
В модульном городке Великодальницкой громады уже проживает 48 семей – переселенцы из Херсонщины, Николаевщины и Донетчины.
Поселившиеся помогают волонтерам обустраивать другие домики или возятся на кухне. Из-за того, что город постоянно растет, волонтерам нужна любая помощь.