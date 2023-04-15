Под Одессой из контейнеров построили домики для переселенцев: что там внутри? (фото, видео)

Модульный городок организовала Христианская миссия «Новая жизнь» с целью размещения внутренне перемещенных лиц.

Этот проект задумывался как социальное жилье для бездомных и организаторы даже не подозревали, что он станет убежищем для тех, кто убегает от войны.

Временное жилье для переселенцев, лишившихся дома из-за войны, было оборудовано из обычных морских контейнеров.

Всего в поселке под Одессой планируют сделать сто двадцать таких помещений, где можно расселить пол тысячи людей и на территории импровизированного городка уже появились первые жители.