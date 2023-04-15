Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой из контейнеров построили домики для переселенцев: что там внутри? (фото, видео)

Под Одессой из контейнеров построили домики для переселенцев: что там внутри? (фото, видео)

В Одесской области в Великодальницкой громаде построили целый модульный городок из обычных морских контейнеров под временное жилье для переселенцев. Об этом сообщает официальный сайт Одесской РВА.

Модульный городок организовала Христианская миссия «Новая жизнь» с целью размещения внутренне перемещенных лиц.

Этот проект задумывался как социальное жилье для бездомных и организаторы даже не подозревали, что он станет убежищем для тех, кто убегает от войны.

Временное жилье для переселенцев, лишившихся дома из-за войны, было оборудовано из обычных морских контейнеров.

Всего в поселке под Одессой планируют сделать сто двадцать таких помещений, где можно расселить пол тысячи людей и на территории импровизированного городка уже появились первые жители.

Модульный городок, в первую очередь, был рассчитан на 125 мест для размещения переселенцев, однако, как отмечают сейчас представители благотворительной организации «Новая жизнь», запланировано расширение еще на 250 мест.

В каждом из домиков могут проживать три-четыре человека и даже с детьми.

Они получают здесь еще и трехразовое питание. Такого количества нуждающихся, признаются волонтеры, не ожидали.

Жилье оснащено всей необходимой бытовой техникой, есть санузлы, кухни, душевые комнаты, спальные комнаты, медпункт, столовая, комнаты со стиральными машинами.

К модульным домикам подведены необходимые инженерные сети, электроснабжение и проводится благоустройство территории.

Инициативе помогают благотворители. Организаторы же планируют сделать такие городки и в других областях Украины.

В модульном городке Великодальницкой громады уже проживает 48 семей – переселенцы из Херсонщины, Николаевщины и Донетчины.

Поселившиеся помогают волонтерам обустраивать другие домики или возятся на кухне. Из-за того, что город постоянно растет, волонтерам нужна любая помощь.

Втдео: ТСН
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Редакция ПРОФИЛЬ

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