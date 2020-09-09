На Николаевской дороге в Одессе будет больше полос для транспорта

Одесская мэрия намерена обустроить на улице Николаевская дорога шесть полос, в том числе одну выделить для общественного транспорта. Улицу расширять не будут — количество полос увеличат с помощью разметки. А также добавят одну реверсивную полосу.

Итого, утром будут работать четыре полосы в сторону города, в том числе два часа будет работать полоса для общественного транспорта, а вечером — в сторону поселка Котовского.

Потребуется обустроить новые реверсивные светофоры и установить новые знаки.

О расширении Николаевской дороги в мэрии Одессы говорили и прошлой осенью.