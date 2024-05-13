Масштабная пробка в Одессе: движение в одном из районов города парализовано

По предварительным данным движение парализовано из-за ДТП, которое случилось на отрезке Николаевской дороги вблизи села Лузановка.

Авария произошла между Лузановкой и Молодой Гвардией. Фура с прицепом перегородила четыре полосы. Сейчас добраться на поселок Котовского более-менее быстро можно только на трамвае.

Напомним, ранее на этом участке была обновлена разметка и введено реверсное движение