Новости Одессы и Одесской области

Масштабная пробка в Одессе: движение в одном из районов города парализовано

Масштабная пробка в Одессе: движение в одном из районов города парализовано

В Одессе парализовано движение по Николаевской дороге в сторону Пересыпского района. Об этом «Одесская жизнь» узнала со слов очевидцев.

По предварительным данным движение парализовано из-за ДТП, которое случилось на отрезке Николаевской дороги вблизи села Лузановка.

Авария произошла между Лузановкой и Молодой Гвардией. Фура с прицепом перегородила четыре полосы. Сейчас добраться на поселок Котовского более-менее быстро можно только на трамвае.

Напомним, ранее на этом участке была обновлена разметка и введено реверсное движение

ДТП на Николаевской
ДТП на Николаевской
ДТП на Николаевской
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Редакция ПРОФИЛЬ
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