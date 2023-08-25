Новости Одессы и Одесской области

Активиста одесского антимайдана приговорили к 14 годам тюрьмы

Активиста одесского антимайдана приговорили к 14 годам тюрьмы

Суд Одессы приговорил активиста-антимайдановца, разведчика террористической организации «ДНР» к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, мужчина был активистом движения «Одесская дружина, монархисты». В начале мая 2014 года он присоединился к рядам террористической организации «ДНР». 

Под позывным «Одесса» он сначала служил в пехоте, а затем в разведке так называемого «народного ополчения». Воевал вблизи населенных пунктов Макеевка и Каменка Донецкой области.

Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3КК Украины. По закону создание террористической группы или организации карается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Отметим, что активист одесского антимайдана осужден заочно. Задержать его пока не удалось. Началом отбывания наказания осужденному будут считать дату его задержания.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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