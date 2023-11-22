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Новая конечная остановка для одесских автобусов-великанов: как выглядит (фоторепортаж)

Новая конечная остановка для одесских автобусов-великанов: как выглядит (фоторепортаж)

На улице Паустовского завершились ремонтные работы по обустройству конечной остановки для городского транспорта. Кроме того, обустроили инклюзивную остановку и разворотное кольцо.

Об этом сообщили на сайте Одесского горсовета.

В сообщении говорится, что конечная остановка на улице Паустовского приведена в порядок. По словам Геннадия Труханова, все работы производились за внебюджетные деньги.

Кінцева зупинка на Паустовського
Кінцева зупинка на Паустовського

Несмотря на войну, бизнес работает — платит налоги и обеспечивает одесситов рабочими местами, —

сказал мэр Одессы.

На Паустовского построили разворотное кольцо для городского и частного транспорта. Произвели разметку направлений движения и пешеходных переходов.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что в Одессу прибыл первый из десяти ожидаемых 18-ти метровый автобус из Германии. В КП «Одесгорэлектронтранс» была информация, что эти автобусы будут курсировать по маршруту от ул. Преображенской до ул. Паустовского.

Также на конечной остановке построили первую в Одессе современную инклюзивную остановку городского транспорта. Она отвечает всем требованиям и нормам безбарьерности. Отремонтировали тротуары и устлали их плиткой.

Кінцева зупинка на Паустовського

Для удобства и комфорта работников и пассажиров установили новую диспетчерскую.

Кінцева зупинка на Паустовського

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Чтобы придать эстетики месту, обустроили клумбы и провели озеленение. А дизайнеры и производители смонтировали элементы дизайна и артобъект, который уже установлен на разворотном кольце.

Кінцева зупинка на Паустовського

Чтобы обезопасить жителей и пассажиров микрорайона, установлено видеонаблюдение за площадью.

Кроме того, были убраны конструкции, лом и мусор, которые мешали жителям окрестных домов.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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