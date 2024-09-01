В Одесі 3-річна дитина випала з вікна п’ятиповерхівки

Обставини події встановлюють правоохоронці, повідомили у прес-службі обласного управління поліції.

Попередньо поліцейські з’ясували, що це сталося, коли батько хлопчика пішов ненадовго до іншої кімнати. Малюк за допомогою стільчика дістався до підвіконня, сперся на москітну сітку й кинувся на москітну сітку і випав.

Дитину госпіталізували до дитячої обласної лікарні.

У поліції також зазначили, що раніше ця сім’я у поле зору правоохоронців не попадала і за місцем проживання характеризується позитивно.

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«Закликаємо дорослих стежити за маленькими дітьми і унеможливити їх доступ до вікон. Якщо у вас зовсім маленькі діти, які не можуть самостійно відчинити вікна, не відчиняйте їх навстіж, а ставте в режим провітрювання. Для захисту доросліших діток використовуйте захисні замки, які блокують зміну положення ручок віконних рам. Також не залишайте біля вікон меблі чи предмети, за допомогою яких малеча може забратися на підвіконня. Якщо є можливість – встановіть на вікна решітки», – закликають одеситів у поліції.

Нагадаємо, у травні в Одесі на Черемушхах випала з вікна п’ятиповерхівки п’ятирічна дівчинка.

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