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В Одессе 22 декабря массовые отключения света – проверьте свой адрес

В Одессе 22 декабря массовые отключения света – проверьте свой адрес

Сегодня, в воскресенье, 22 декабря 2024 года, одесситов снова ждут массоые отключения света. Но эти отключения плановые – введенные из-за проводимых ремонтных работ.

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Как сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно», сегодня без света до вечер останутся следующие улицы:

Южный РЭС

  • Долгая, 93-123;
  • Костанди, 68-129;
  • Люстдорфская дорого, 129-179;
  • Михаила Жука (Новгородская), 1-53;
  • Сумская, 65а;
  • Айвазовского, 34, 53-102;
  • Волокидина (Шолохова), 1-12;
  • пер. Теофила Фраермана (пер. 2-й Новгородский), 1-14;
  • пер. Дворникова (пер. Новгородский), 2-12;
  • пер. Казацкий;
  • пер. Характерников;
  • пер. Кобзарский;
  • Львовская, 29-78;
  • Левитана, 59, 61;
  • Научная (Шишкина), 51-63;
  • пер. 2-3-й Юннатов, 1-8;
  • пер. Трудовой, 1-8.

Работы до 17:00.

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  • Фонтанская дорого, 106/37,40;
  • пер. Равенства, 92;
  • Абрикосовая, 4-105;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Лигинская, 1-33;
  • Бориса Эдуардса, 28-40;
  • пер. Янтарный, 6-8;
  • Равенства, 84-104,195;
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197;
  • пер. Абрикосовый, 1-29;
  • Калиновая (тупик Байкал), 2-8;
  • Дачная, 4/2;
  • Виноградный тупик, 1-7;
  • пер. Аркадиевский, 4-5;
  • Рыбальская, 20;
  • Андрея Музычко (Гвардейская), 1-4.

Работы до 19:00.

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Северный РЭС

  • Черноморского Казачества, 110, 110/298а.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС

  • Фонтанская дорога, 14-69;
  • Сечевых стрельцов (Леваневского), 1-9;
  • Толвинского (тупик Леваневского), 1/3;
  • пер. Гонсиоровского (пер. Леваневского), 9;
  • Клубничная, 6-20;
  • пер. Клубничный, 1-31;
  • Педагогическая, 2-58;
  • пер. Педагогический, 3-6;
  • пер. Тополиный, 1,17;
  • пер. Гвоздичный, 3-4;
  • Валерия Самофалова (Каманина), 1-25;
  • пер. Кортацци (пер. Каманина), 1-4;
  • пер. Морской, 2-29;
  • Тенистая, 10-34;
  • пер. Экономический, 1-5;
  • Кольцевая, 8, 8а;
  • пер. Хрустальный, 1-4;
  • Радостная, 32-54;
  • Балтиморская (Посмитного), 1-33;
  • Солнечная, 7-8;
  • пер. Светлый, 3-7;
  • пер. Северный, 3-12;
  • пер. Курортный, 2-3;
  • Гранатная, 28-54;
  • Дубовая, 1-31;
  • Профсоюзная, 2-34;
  • Пшеничная, 7-24;
  • Святослава Рихтера, 35-124;
  • Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10;
  • Туристская, 20-46;
  • пер. 1-3-й Кипарисный;
  • пер. Джутовый, 1-10;
  • пер. Конструкторский, 1-11;
  • пер. Литавровый, 1-12;
  • пер. Радиальный, 1-12;
  • Центральный Аэропорт, 1-23;
  • Кондрашина, 11-43;
  • пер. Университетский, 1;
  • Малишевского, 54-167;
  • Леся Курбаса, 1-18;
  • Штурвальная, 3-13;
  • Ивана Франко, 7-40;
  • пер. Ивана Франко, 1-19.

Работы до 19:00.

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  • Балковская, 50, 52а;
  • Раскидайловская, 56-65.

Работы до 20:00.

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