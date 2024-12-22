В Одессе 22 декабря массовые отключения света – проверьте свой адрес

Сегодня, в воскресенье, 22 декабря 2024 года, одесситов снова ждут массоые отключения света. Но эти отключения плановые – введенные из-за проводимых ремонтных работ.
Как сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно», сегодня без света до вечер останутся следующие улицы:
Южный РЭС
- Долгая, 93-123;
- Костанди, 68-129;
- Люстдорфская дорого, 129-179;
- Михаила Жука (Новгородская), 1-53;
- Сумская, 65а;
- Айвазовского, 34, 53-102;
- Волокидина (Шолохова), 1-12;
- пер. Теофила Фраермана (пер. 2-й Новгородский), 1-14;
- пер. Дворникова (пер. Новгородский), 2-12;
- пер. Казацкий;
- пер. Характерников;
- пер. Кобзарский;
- Львовская, 29-78;
- Левитана, 59, 61;
- Научная (Шишкина), 51-63;
- пер. 2-3-й Юннатов, 1-8;
- пер. Трудовой, 1-8.
Работы до 17:00.
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- Фонтанская дорого, 106/37,40;
- пер. Равенства, 92;
- Абрикосовая, 4-105;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Лигинская, 1-33;
- Бориса Эдуардса, 28-40;
- пер. Янтарный, 6-8;
- Равенства, 84-104,195;
- пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197;
- пер. Абрикосовый, 1-29;
- Калиновая (тупик Байкал), 2-8;
- Дачная, 4/2;
- Виноградный тупик, 1-7;
- пер. Аркадиевский, 4-5;
- Рыбальская, 20;
- Андрея Музычко (Гвардейская), 1-4.
Работы до 19:00.
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Северный РЭС
- Черноморского Казачества, 110, 110/298а.
Работы до 20:00.
Центральный РЭС
- Фонтанская дорога, 14-69;
- Сечевых стрельцов (Леваневского), 1-9;
- Толвинского (тупик Леваневского), 1/3;
- пер. Гонсиоровского (пер. Леваневского), 9;
- Клубничная, 6-20;
- пер. Клубничный, 1-31;
- Педагогическая, 2-58;
- пер. Педагогический, 3-6;
- пер. Тополиный, 1,17;
- пер. Гвоздичный, 3-4;
- Валерия Самофалова (Каманина), 1-25;
- пер. Кортацци (пер. Каманина), 1-4;
- пер. Морской, 2-29;
- Тенистая, 10-34;
- пер. Экономический, 1-5;
- Кольцевая, 8, 8а;
- пер. Хрустальный, 1-4;
- Радостная, 32-54;
- Балтиморская (Посмитного), 1-33;
- Солнечная, 7-8;
- пер. Светлый, 3-7;
- пер. Северный, 3-12;
- пер. Курортный, 2-3;
- Гранатная, 28-54;
- Дубовая, 1-31;
- Профсоюзная, 2-34;
- Пшеничная, 7-24;
- Святослава Рихтера, 35-124;
- Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10;
- Туристская, 20-46;
- пер. 1-3-й Кипарисный;
- пер. Джутовый, 1-10;
- пер. Конструкторский, 1-11;
- пер. Литавровый, 1-12;
- пер. Радиальный, 1-12;
- Центральный Аэропорт, 1-23;
- Кондрашина, 11-43;
- пер. Университетский, 1;
- Малишевского, 54-167;
- Леся Курбаса, 1-18;
- Штурвальная, 3-13;
- Ивана Франко, 7-40;
- пер. Ивана Франко, 1-19.
Работы до 19:00.
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- Балковская, 50, 52а;
- Раскидайловская, 56-65.
Работы до 20:00.