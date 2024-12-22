День энергетика и профессиональный праздник дипломатов: события 22 декабря

22 декабря 2024 года Украина отмечает сразу два важных профессиональных праздника — у дипломатов и энергетиков.
День работников дипломатической службы
Первый из них – День работников дипломатической службы, введенный президентским указом в 2005 году. Выбор даты связан с созданием первого внешнеполитического органа Украины – Генерального секретариата международных дел, основанного во времена УНР 22 декабря 1917 года. Этот праздник подчеркивает значимость дипломатической миссии, особенно в современных реалиях, когда представители дипломатического корпуса защищают интересы Украины на международной арене, поддерживают украинских граждан за рубежом и укрепляют авторитет государства в мировом сообществе.
День энергетика
Второй значимый праздник – День энергетика, который чествует специалистов одной из важнейших отраслей экономики. Их труд обеспечивает энергетическую независимость и безопасность государства, бесперебойное функционирование промышленности и комфорт в домах граждан. Особое значение работа энергетиков приобретает во время чрезвычайных ситуаций, когда нужно оперативно восстанавливать поврежденную инфраструктуру.
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Исторические события 22 декабря
- 69 — Тит Флавий Веспасиан стал императором Рима, основав династию Флавиев
- 1216 — Папа Гонорий III утвердил орден доминиканцев
- 1603 — Ахмед I стал правителем Османской империи
- 1845 — первая демонстрация синтезатора голоса в Филадельфии
- 1882 — создание первой елочной электрогирлянды Эдвардом Джонсоном
- 1894 — оглашение приговора по «делу Дрейфуса» в Париже
- 1895 — Вильгельм Рентген сделал первый рентгеновский снимок
- 1905 — начало декабрьского восстания в Москве
- 1917 — введение «сухого закона» в США
- 1947 — принятие первой республиканской конституции Италии
- 1988 — обретение независимости Намибией
- 1989 — свержение диктатуры Чаушеску в Румынии
- 1989 — открытие Бранденбургских ворот для свободного прохода
- 1993 — принятие конституции ЮАР, отменившей апартеид
- 1999 — назначение Виктора Ющенко премьер-министром Украины
- 2015 — публикация рассекреченных списков целей ядерного удара США по СССР
- 2018 — цунами в Индонезии с более чем 400 жертвами
- 2018 — начало самого длительного шатдауна правительства США
Родились 22 декабря
- 244 — Диоклетиан, римский император
- 1095 — Рожер II, первый король Сицилии
- 1702 — Жан Этьен Лиотар, швейцарский художник
- 1815 — Люсьен Петипа, французский балетмейстер
- 1823 — Жан Анри Фабр, французский энтомолог
- 1833 — Марко Вовчок, украинская писательница
- 1856 — Фрэнк Келлог, американский дипломат, нобелевский лауреат
- 1858 — Джакомо Пуччини, итальянский композитор
- 1876 — Филиппо Маринетти, итальянский писатель
- 1879 — Анна Юрчакова, украинская актриса
- 1889 — Натан Альтман, украинский художник-авангардист
- 1899 — Николай Горбань, украинский историк
- 1949 — Морис и Робин Гибб, основатели группы Bee Gees
- 1959 — Бернд Шустер, немецкий футбольный тренер
- 1963 — Джузеппе Бергоми, итальянский футболист
- 1972 — Ванесса Паради, французская певица и актриса