Новости Одессы и Одесской области

День энергетика и профессиональный праздник дипломатов: события 22 декабря

День энергетика и профессиональный праздник дипломатов: события 22 декабря

22 декабря 2024 года Украина отмечает сразу два важных профессиональных праздника — у дипломатов и энергетиков.

День работников дипломатической службы

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Первый из них – День работников дипломатической службы, введенный президентским указом в 2005 году. Выбор даты связан с созданием первого внешнеполитического органа Украины – Генерального секретариата международных дел, основанного во времена УНР 22 декабря 1917 года. Этот праздник подчеркивает значимость дипломатической миссии, особенно в современных реалиях, когда представители дипломатического корпуса защищают интересы Украины на международной арене, поддерживают украинских граждан за рубежом и укрепляют авторитет государства в мировом сообществе.

День энергетика

Второй значимый праздник – День энергетика, который чествует специалистов одной из важнейших отраслей экономики. Их труд обеспечивает энергетическую независимость и безопасность государства, бесперебойное функционирование промышленности и комфорт в домах граждан. Особое значение работа энергетиков приобретает во время чрезвычайных ситуаций, когда нужно оперативно восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

Читайте также: ДТЭК больше не будет рассказывать о состоянии энергосистемы: что случилось

Исторические события 22 декабря

  • 69 — Тит Флавий Веспасиан стал императором Рима, основав династию Флавиев
  • 1216 — Папа Гонорий III утвердил орден доминиканцев
  • 1603 — Ахмед I стал правителем Османской империи
  • 1845 — первая демонстрация синтезатора голоса в Филадельфии
  • 1882 — создание первой елочной электрогирлянды Эдвардом Джонсоном
  • 1894 — оглашение приговора по «делу Дрейфуса» в Париже
  • 1895 — Вильгельм Рентген сделал первый рентгеновский снимок
  • 1905 — начало декабрьского восстания в Москве
  • 1917 — введение «сухого закона» в США
  • 1947 — принятие первой республиканской конституции Италии
  • 1988 — обретение независимости Намибией
  • 1989 — свержение диктатуры Чаушеску в Румынии
  • 1989 — открытие Бранденбургских ворот для свободного прохода
  • 1993 — принятие конституции ЮАР, отменившей апартеид
  • 1999 — назначение Виктора Ющенко премьер-министром Украины
  • 2015 — публикация рассекреченных списков целей ядерного удара США по СССР
  • 2018 — цунами в Индонезии с более чем 400 жертвами
  • 2018 — начало самого длительного шатдауна правительства США

Родились 22 декабря

  • 244 — Диоклетиан, римский император
  • 1095 — Рожер II, первый король Сицилии
  • 1702 — Жан Этьен Лиотар, швейцарский художник
  • 1815 — Люсьен Петипа, французский балетмейстер
  • 1823 — Жан Анри Фабр, французский энтомолог
  • 1833 — Марко Вовчок, украинская писательница
  • 1856 — Фрэнк Келлог, американский дипломат, нобелевский лауреат
  • 1858 — Джакомо Пуччини, итальянский композитор
  • 1876 — Филиппо Маринетти, итальянский писатель
  • 1879 — Анна Юрчакова, украинская актриса
  • 1889 — Натан Альтман, украинский художник-авангардист
  • 1899 — Николай Горбань, украинский историк
  • 1949 — Морис и Робин Гибб, основатели группы Bee Gees
  • 1959 — Бернд Шустер, немецкий футбольный тренер
  • 1963 — Джузеппе Бергоми, итальянский футболист
  • 1972 — Ванесса Паради, французская певица и актриса
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua