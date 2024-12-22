День энергетика и профессиональный праздник дипломатов: события 22 декабря

День работников дипломатической службы

Первый из них – День работников дипломатической службы, введенный президентским указом в 2005 году. Выбор даты связан с созданием первого внешнеполитического органа Украины – Генерального секретариата международных дел, основанного во времена УНР 22 декабря 1917 года. Этот праздник подчеркивает значимость дипломатической миссии, особенно в современных реалиях, когда представители дипломатического корпуса защищают интересы Украины на международной арене, поддерживают украинских граждан за рубежом и укрепляют авторитет государства в мировом сообществе.

День энергетика

Второй значимый праздник – День энергетика, который чествует специалистов одной из важнейших отраслей экономики. Их труд обеспечивает энергетическую независимость и безопасность государства, бесперебойное функционирование промышленности и комфорт в домах граждан. Особое значение работа энергетиков приобретает во время чрезвычайных ситуаций, когда нужно оперативно восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

Исторические события 22 декабря

69 — Тит Флавий Веспасиан стал императором Рима, основав династию Флавиев

1216 — Папа Гонорий III утвердил орден доминиканцев

1603 — Ахмед I стал правителем Османской империи

1845 — первая демонстрация синтезатора голоса в Филадельфии

1882 — создание первой елочной электрогирлянды Эдвардом Джонсоном

1894 — оглашение приговора по «делу Дрейфуса» в Париже

1895 — Вильгельм Рентген сделал первый рентгеновский снимок

1905 — начало декабрьского восстания в Москве

1917 — введение «сухого закона» в США

1947 — принятие первой республиканской конституции Италии

1988 — обретение независимости Намибией

1989 — свержение диктатуры Чаушеску в Румынии

1989 — открытие Бранденбургских ворот для свободного прохода

1993 — принятие конституции ЮАР, отменившей апартеид

1999 — назначение Виктора Ющенко премьер-министром Украины

2015 — публикация рассекреченных списков целей ядерного удара США по СССР

2018 — цунами в Индонезии с более чем 400 жертвами

2018 — начало самого длительного шатдауна правительства США

Родились 22 декабря