Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 22 декабря: не забудьте зонтики

Погода в Одессе 22 декабря: не забудьте зонтики

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 22 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная и дождливая погода. Температура воздуха не поднимется выше 4-6°С тепла.

Прогноз погоды в Одессе на 22 декабря

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В Одессе завтра облачно. Ночью, умеренные осадки, днем небольшой дождь.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 1-3°С тепла, днем 4-6°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 22 декабря

По Одесской области завтра облачно. Ночью умеренные осадки, днем небольшой дождь. Ночью на юге области слабый гололед, гололедица.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 2°С до 3°С тепла, днем 1-6°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая, ночью на юге области гололедица.

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