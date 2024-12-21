Погода в Одессе 22 декабря: не забудьте зонтики

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 22 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная и дождливая погода. Температура воздуха не поднимется выше 4-6°С тепла.
Прогноз погоды в Одессе на 22 декабря
В Одессе завтра облачно. Ночью, умеренные осадки, днем небольшой дождь.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3°С тепла, днем 4-6°С тепла.
Выбор редакции: В Одесском зоопарке леопард напал на человека (видео)
Прогноз погоды в Одесской области на 22 декабря
По Одесской области завтра облачно. Ночью умеренные осадки, днем небольшой дождь. Ночью на юге области слабый гололед, гололедица.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 2°С до 3°С тепла, днем 1-6°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая, ночью на юге области гололедица.
Вы также можете узнать: Сказочная резиденция святого Николая под Одессой будет объявлена мировым рекордом (фоторепортаж).