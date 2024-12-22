В Одесі 22 грудня масові відключення світла – перевірте свою адресу

Сьогодні, в неділю, 22 грудня 2024 року, на одеситів знову чекають масові відключення світла. Але ці відключення планові – введені через ремонтні роботи.
Як повідомляє Телеграм-канал одеської мерії «Одеса Офіційно», сьогодні без світла до вечора залишаться такі вулиці:
Південний РЕМ
- Довга, 93-123;
- Костанді, 68-129;
- Люстдорфська дорого, 129-179;
- Михайло Жука (Новгородська), 1-53;
- Сумська, 65а;
- Айвазовського, 34, 53-102;
- Волокидіна (Шолохова), 1-12;
- пров. Теофіла Фраєрмана (пер. 2-й Новгородський), 1-14;
- пров. Дворнікова (пров. Новгородський), 2-12;
- пров. Козацький;
- пров. Характерників;
- пров. Кобзарський;
- Львівська, 29-78;
- Левітана, 59, 61;
- Наукова (Шишкіна), 51-63;
- пров. 2-3-й Юннатов, 1-8;
- пров. Трудовий, 1-8.
Роботи до 17:00.
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- Фонтанська дорого, 106/37,40;
- пров. Рівності, 92;
- Абрикосова, 4-105;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Лігінська, 1-33;
- Бориса Едуардса, 28-40;
- пров. Янтарний, 6-8;
- Рівності, 84-104,195;
- пров. 1-ї Рівності, 86, 90, 197;
- пров. Абрикосовий, 1-29;
- Калинова (тупик Байкал), 2-8;
- Дачна, 4/2;
- тупик Виноградний, 1-7;
- пров. Аркадіївський, 4-5;
- Рибальська, 20;
- Андрія Музичка (Гвардійська), 1-4.
Роботи до 19:00.
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Північний РЕМ
- Чорноморського Козацтва, 110, 110/298а.
Роботи до 20:00.
Центральний РЕМ
- Фонтанська дорога, 14-69;
- Січових стрільців (Леваневського), 1-9;
- Толвінського (тупик Леванєвського), 1/3;
- пров. Гонсіоровського (пров. Леванєвського), 9;
- Полунична, 6-20;
- пров. Полуничний, 1-31;
- Педагогічна, 2-58;
- пров. Педагогічний, 3-6;
- пров. Тополіний, 1,17;
- пров. Гвоздичний, 3-4;
- Валерія Самофалова (Каманіна), 1-25;
- пров. Кортацці (пров. Каманіна), 1-4;
- пров. Морський, 2-29;
- Тіниста, 10-34;
- пров. Економічний, 1-5;
- Кільцева, 8, 8а;
- пров. Кришталевий, 1-4;
- Радісна, 32-54;
- Балтиморська (Посмітного), 1-33;
- Сонячна, 7-8;
- пров. Ясний, 3-7;
- пров. Північний, 3-12;
- пров. Курортний, 2-3;
- Гранатна, 28-54;
- Дубова, 1-31;
- Профспілкова, 2-34;
- Пшенична, 7-24;
- Святослава Ріхтера, 35-124;
- Олександра Білостенного (Трудових Резервів), 1-10;
- Туристська, 20-46;
- пров. 1-3-й Кіпарисний;
- пров. Джутовий, 1-10;
- пров. Конструкторський, 1-11;
- пров. Литавровий, 1-12;
- пров. Радіальний, 1-12;
- Центральний Аеропорт, 1-23;
- Кондрашина, 11-43;
- пров. Університетський, 1;
- Малишевського, 54-167;
- Леся Курбаса, 1-18;
- Штурвальна, 3-13;
- Івана Франка, 7-40;
- пров. Івана Франка, 1-19.
Роботи до 19:00.
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- Балківська, 50, 52а;
- Раскидайлівська, 56-65.
Роботи до 20:00.