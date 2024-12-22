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В Одесі 22 грудня масові відключення світла – перевірте свою адресу

В Одесі 22 грудня масові відключення світла – перевірте свою адресу

Сьогодні, в неділю, 22 грудня 2024 року, на одеситів знову чекають масові відключення світла. Але ці відключення планові – введені через ремонтні роботи.

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Як повідомляє Телеграм-канал одеської мерії «Одеса Офіційно», сьогодні без світла до вечора залишаться такі вулиці:

Південний РЕМ

  • Довга, 93-123;
  • Костанді, 68-129;
  • Люстдорфська дорого, 129-179;
  • Михайло Жука (Новгородська), 1-53;
  • Сумська, 65а;
  • Айвазовського, 34, 53-102;
  • Волокидіна (Шолохова), 1-12;
  • пров. Теофіла Фраєрмана (пер. 2-й Новгородський), 1-14;
  • пров. Дворнікова (пров. Новгородський), 2-12;
  • пров. Козацький;
  • пров. Характерників;
  • пров. Кобзарський;
  • Львівська, 29-78;
  • Левітана, 59, 61;
  • Наукова (Шишкіна), 51-63;
  • пров. 2-3-й Юннатов, 1-8;
  • пров. Трудовий, 1-8.

Роботи до 17:00.

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  • Фонтанська дорого, 106/37,40;
  • пров. Рівності, 92;
  • Абрикосова, 4-105;
  • Дубовий Гай, 2-57;
  • Лігінська, 1-33;
  • Бориса Едуардса, 28-40;
  • пров. Янтарний, 6-8;
  • Рівності, 84-104,195;
  • пров. 1-ї Рівності, 86, 90, 197;
  • пров. Абрикосовий, 1-29;
  • Калинова (тупик Байкал), 2-8;
  • Дачна, 4/2;
  • тупик Виноградний, 1-7;
  • пров. Аркадіївський, 4-5;
  • Рибальська, 20;
  • Андрія Музичка (Гвардійська), 1-4.

Роботи до 19:00.

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Північний РЕМ

  • Чорноморського Козацтва, 110, 110/298а.

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ

  • Фонтанська дорога, 14-69;
  • Січових стрільців (Леваневського), 1-9;
  • Толвінського (тупик Леванєвського), 1/3;
  • пров. Гонсіоровського (пров. Леванєвського), 9;
  • Полунична, 6-20;
  • пров. Полуничний, 1-31;
  • Педагогічна, 2-58;
  • пров. Педагогічний, 3-6;
  • пров. Тополіний, 1,17;
  • пров. Гвоздичний, 3-4;
  • Валерія Самофалова (Каманіна), 1-25;
  • пров. Кортацці (пров. Каманіна), 1-4;
  • пров. Морський, 2-29;
  • Тіниста, 10-34;
  • пров. Економічний, 1-5;
  • Кільцева, 8, 8а;
  • пров. Кришталевий, 1-4;
  • Радісна, 32-54;
  • Балтиморська (Посмітного), 1-33;
  • Сонячна, 7-8;
  • пров. Ясний, 3-7;
  • пров. Північний, 3-12;
  • пров. Курортний, 2-3;
  • Гранатна, 28-54;
  • Дубова, 1-31;
  • Профспілкова, 2-34;
  • Пшенична, 7-24;
  • Святослава Ріхтера, 35-124;
  • Олександра Білостенного (Трудових Резервів), 1-10;
  • Туристська, 20-46;
  • пров. 1-3-й Кіпарисний;
  • пров. Джутовий, 1-10;
  • пров. Конструкторський, 1-11;
  • пров. Литавровий, 1-12;
  • пров. Радіальний, 1-12;
  • Центральний Аеропорт, 1-23;
  • Кондрашина, 11-43;
  • пров. Університетський, 1;
  • Малишевського, 54-167;
  • Леся Курбаса, 1-18;
  • Штурвальна, 3-13;
  • Івана Франка, 7-40;
  • пров. Івана Франка, 1-19.

Роботи до 19:00.

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  • Балківська, 50, 52а;
  • Раскидайлівська, 56-65.

Роботи до 20:00.

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