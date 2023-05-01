В Одессе 2 и 9 мая ужесточат меры безопасности

На улицы города выйдут дополнительные патрули правоохранителей. Одесситов и жителей области просят не нарушать правила комендантского часа.

Об этом заявил в эфире на канале «Freedom» спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Комендантский час и 2 мая, и 9 мая будет действовать традиционно с 00:00 до 05:00. И, по словам Сергея Братчука, изменений в сторону ее увеличения пока не прогнозируется.

«Но, конечно, будет усилено патрулирование улиц. Мы понимаем, что они террористы, они готовы на все, они готовы к любым преступлениям. Потому и будет усиление охраны общественного порядка», — отметил Сергей Братчук.

Недавно мы писали о том, что 2 и 9 мая не запланировано введение длительного коменданского часа. Об этом заявила начальница пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

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Фото: канал «Freedom»