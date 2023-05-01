Новости Одессы и Одесской области

В Одессе 2 и 9 мая ужесточат меры безопасности

В Одессе 2 и 9 мая ужесточат меры безопасности

На улицы города выйдут дополнительные патрули правоохранителей. Одесситов и жителей области просят не нарушать правила комендантского часа.

Об этом заявил в эфире на канале «Freedom» спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Комендантский час и 2 мая, и 9 мая будет действовать традиционно с 00:00 до 05:00. И, по словам Сергея Братчука, изменений в сторону ее увеличения пока не прогнозируется.

«Но, конечно, будет усилено патрулирование улиц. Мы понимаем, что они террористы, они готовы на все, они готовы к любым преступлениям. Потому и будет усиление охраны общественного порядка», — отметил Сергей Братчук.

Недавно мы писали о том, что 2 и 9 мая не запланировано введение длительного коменданского часа. Об этом заявила начальница пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

Читайте также:

Фото: канал «Freedom»

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить