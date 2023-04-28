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Уманская трагедия: завалы до сих пор разбирают и в городе объявлен траур (фоторепортаж)

Уманская трагедия: завалы до сих пор разбирают и в городе объявлен траур (фоторепортаж)

В результате ракетного удара российской фдерации по многоэтажному зданию в Умани по состоянию на 15.30 28 апреля спасатели продолжают разбирать завалы. По данным Главного управления ГСЧС в Черкасской области, уже спасли 17 человек и 17 человек погибли.

По информации ГСЧС, погибли 17 человек (из них 3 ребенка), пострадали 18 человек, спасены 17 человек (из них 3 ребенка). В районе, где произошла трагедия, развернуто 3 пункта оказания помощи населению.

Для оказания психологической помощи гражданам привлечены 5 психологов ГСЧС, оказана психологическая помощь 74 лицам.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия и мобильная оперативная группа ГСЧС.

К работам от ГСЧС привлечены 151 человек и 38 единиц техники, в том числе 2 кинологических расчета.

«Страшная трагедия для всей Черкасщины. Объявляем в области трехдневный траур», — написал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в своем телеграмм-канале.

«Разбор завалов продолжается… Двое из них (погибших — ред.) – дети, которых невозможно узнать. Судьба их родителей неизвестна. Спасатели будут работать, пока не убедятся, что под завалами больше никого не осталось. Мои соболезнования родным погибших и всем, кто пострадал от этой агрессии. Российский террор победим только совместно – оружием для Украины, жесточайшими санкциями против государства-террориста, справедливыми приговорами для убийц», — прокомментировал трагедию Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ночью, 28 апреля, ракетным обстрелам подверглись Умань и Днепр. Хотя большинство ракет и дронов уничтожили силы ПВО, есть попадания в жилые дома и погибшие среди мирного населения. В Умани российские ракеты попали в жилой многоквартирный дом. Атака с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря пришлась на 4 часа утра, когда все спали.

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Фото: Главное управление ГСЧС в Черкасской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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