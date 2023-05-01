432-й день войны: россия атаковала Украину крылатыми ракетами

Противник и дальше пытается пополнить свои потери в живой силе за счет заключенных. Недавно отмечено прибытие около 400 таких лиц, завербованных ЧВК «вагнер», в один из полевых лагерей оккупантов в Бердянском районе Запорожской области.

Подобное пополнение ожидается в районе Луганска. Известно о планируемой подготовке на одном из полигонов вблизи города до 200 человек из числа осужденных. Подготовка продлится несколько недель. Личному составу комендантской роты, обеспечивающей охрану этого контингента, отдан приказ об открытии огня на поражение при любых попытках к бегству или неповиновению.

Так называемым руководством Луганской области прорабатывается вопрос об отчуждении недвижимого имущества граждан Украины, оставивших временно захваченные территории области. Отобранную недвижимость планируют передать в распоряжение силовых структур.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Также, сбит вражеский разведывательный БпЛА типа «Орлан-10», а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов, 2 района сосредоточения вражеской артиллерии и логистический центр российских оккупантов.

Больше подробностей о потерях врага – в инфографике: