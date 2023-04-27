Новости Одессы и Одесской области

После ночного обстрела жилых кварталов Николаева началась паника (фоторепортаж)

После ночного обстрела жилых кварталов Николаева началась паника (фоторепортаж)

Ситуацию по ночному обстрелу Николаева в ночь с 26 на 27 апреля прокомментировал мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире «Радио Свобода».

По словам Николаевского городского головы, в городе сразу возникла паника в связи с тем, что почти 4 месяца город не подвергался обстрелам и люди «расслабились» немного. Также по словам Алксандра Сенкевича, в районе, которому подвергся обстрел, коммунальщики временно отключили электроснабжение и газ.

Кроме того, по заявлению мэра Николаева, рядом с место, куда попали «Калибры», нет ни одного военного объекта. «Мало того, в городе давно нет военных, они все переместились ближе к линии фронта. А сам Николаев давно стал транзитным городом для украинских военных», — прокоментировал ситуацию Александр Сенкевич.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал ночной обстрел Николаева «Калибрамы» со стороны российских войск.

«Страна-оккупант ни на день не перестает доказывать, что основная цель этой войны – террор и уничтожение украинцев и всего украинского. Вечная память погибшему и скорейшему выздоровлению раненым. Это очередное преступление против человечности не сойдет с рук террористам. Найдем всех виновных. За все будет ответственность», — заявил Владимир Зеленский.

Как мы писали ранее, 27 апреля, около часа ночи, враг атаковал Николаев четырьмя ракетами, по предварительной информации типа «Калибр». Известно, что один человек погиб и 23 получили ранения, в том числе ребенок.

обстрел николаева
обстрел николаева
обстрел николаева
обстрел николаева
обстрел николаева
обстрел николаева
обстрел николаева

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Фото: Игорь Казанжи, Николаев

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Редакция ПРОФИЛЬ

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