Новости Одессы и Одесской области

В Одессе 14 мая почтили память Праведников народов мира (видео, фото)

В Одессе 14 мая почтили память Праведников народов мира (видео, фото)

80 жителей Одессы признаны Национальным мемориалом Холокоста «Яд Вашем» Праведниками народов мира.

«Национальный мемориал Яд Вашем представляет статистику о 44 случаях спасения и помощи, предоставленных евреям 80 жителями Одессы, которые спасли от смерти 108 человек еврейской национальности всех возрастов. Старшему из Праведников народов мира на момент начала румынской оккупации было 62 года, это был врач-офтальмолог Иван Кобозев, младший – 10, это была школьница Лидия Масленникова», – написано в зачетной статье о Праведниках народов мира.

По данным исследователей, Холокост в Одессе начался сразу с оккупацией города в 1941 году: штаб румынской 10-й пехотной дивизии 18 октября издает «Инструкцию по организации отбора и эвакуации евреев Одессы в гетто». Но через восемь месяцев, уже 10 июня 1942 года, еврейское гетто на Слободке, находившееся на территории суконной фабрики, закрывают, и 23 июня последний эшелон, в котором находились около 400 евреев, был отправлен из Одессы в Березовку.

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В разных местах Одессы и ближайшего к тому времени пригорода все время оккупации идет массовое уничтожение одесситов еврейской национальности.

Всего жертвами Холокоста в период 1941-1944 годов стали около 95 тысяч евреев-жителей Одессы. Также в городе было убито около 25 тысяч евреев из Бессарабии, Буковины и Румынии.

В 2001 году в Одессе открыли Аллею Праведников мира. Эта аллея стала частью Мемориала жертв Холокоста, потому что именно с этого места колонны евреев направлялись в направлении села Богдановка Николаевской области, где их окончательно уничтожали.

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Сейчас на территории Прохоровского сквера главный памятник одесской части мемориала защищен фанерой, потому что идет новая страшная война в Украине и снова гибнут каждый день люди.

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Аллея состоит из рощ, где каждое дерево высажено в честь одессита-Праведника народов мира. 14 мая уже много лет под каждое дерево приносят свежие цветы в память о подвиге этих людей.

А 29 октября 2021 года в Одессе увековечили память о Праведниках народов мира в названии улицы: улицу Краснослободскую переименовали в улицу Праведников народов мира. Именно на этой улице было расположено гетто, из которого одесситы спасали маленьких детей и взрослых при первой возможности, рискуя своей жизнью и жизнью своих родных.

«Вечная слава Праведникам народов мира! Вечная память всем погибшим…», – говорим мы и добавляем: никогда снова.

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Тамила ТЕРЗЯН

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Редакция ПРОФИЛЬ
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