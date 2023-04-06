Одесский Прохоровский сквер ждет реконструкция? (фото)

Одесский Прохоровский сквер: это не только место отдыха, зеленый уголок, расположенный на «границе» Молдаванки и центра города. Это сквер-мемориал, посвященный памяти жертв Холокоста. Здесь же – аллея Праведников мира – тех, кто спасал евреев во время Второй мировой. Сейчас эту аллею не узнать. Она опустела. Что происходит?

Одесский Прохоровский сквер: что обещают изменить?

Как рассказывала «Одесская жизнь», на аллее находились именные деревья (березы), высаженные в честь одесситов, укрывавших и спасавших евреев во времена оккупации… В те времена это была окраина города, и именно отсюда начиналась «дорога смерти» одесских евреев.

Аллея Праведников мира… По замыслу создателей, каждое дерево должно было символизировать человека, который рисковал собственной жизнью, спасая тех, кого во время Второй мировой ждала неминуемая смерть. Аллея тянулась от памятника Жертвам Холокоста, который сейчас укрыт защитным саркофагом.

Напомним, что березы с табличками были «еще в том состоянии», как говорят в Одессе. Многие деревья и прижились плохо, часть из них была сломана, некоторые таблички с именами праведников – разбиты. Такая «картина», как рассказывало издание «Думская», сложилась уже к 2021 году.

Побывав же в сквере сейчас, убедились: сама аллея «пуста», на ней нет ни одного дерева, нет и табличек. В чем же дело?!

Как сообщает одесская мэрия, Прохоровский сквер ожидает реконструкция. И первым делом это коснется аллеи Праведников мира. Вместо берез здесь появятся клены:

«По просьбе Одесской региональной ассоциации евреев-бывших узников гетто и нацистских концлагерей и в рамках восстановления и реконструкции Прохоровского сквера в ближайшее время специалистами КП «Горзелентрест» будут высажены 114 остролистных кленов. Этим деревьям максимально комфортно в засушливом южном климате. Они имеют пышные листья, что обеспечат уют всем, кто будет отдыхать в сквере».

В одесском Прохоровском сквере преобразят аллею Праведников мира

Корреспондент «Одесской жизни» связалась с Одесской региональной ассоциацией евреев-бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Там нам подтвердили, что аллея Праведников мира в одесском Прохоровском сквере в скором времени будет обновлена. Скорее, даже преображена.

Здесь появятся именные клены с обновленными табличками. Более того, как пояснили в Ассоциации, сейчас идет кропотливая работа по уточнению фамилий и имен, которые появятся на этих табличках – на прежних попадались ошибки в их написании, люди обижались. Добавили, что подготовительные работы уже окончены, и обновленную аллею Праведников мира мы увидим совершенно обновленной в скором времени.

Одесский Прохоровский сквер: многое пора улучшать

Могу лишь добавить от себя, что в обновлении нуждается не только Мемориал, но и сам Прохоровский сквер. Так уж получилось, что он соединяет в себе и Мемориал, где в будущем, как мы рассказывали, должен появиться Музей Холокоста, и зону отдыха, детские и спортивные площадки, и бювет.

Скамейки сквера нуждаются в обновлении, как и асфальтное покрытие, пора бы заменить ведра на урны и убрать то, что осталось от старых-старых советских туалетов… Пора обновить спортивную и детскую площадки, улучшить пешеходные дорожки, установить новую уличную мебель. В общем, превратить это место в маленький зеленый оазис, где комфортно будет не только будущим кленам, но и горожанам.

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Фото автора, фото состояния аллеи Праведников мира в Прохоровском сквере в 2021 году – Думская