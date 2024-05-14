В Одесі 14 травня вшанували пам’ять Праведників народів світу (відео, фото)

80 мешканців Одеси визнані Національним меморіалом Голокосту «Яд Вашем» Праведниками народів світу.
«Національний меморіал Яд Вашем подає статистику про 44 випадки порятунку та допомоги, наданих євреям 80 мешканцями Одеси, які спасли від смерті 108 людей єврейської національності різного віку. Найстаршому з Праведників народів світу на момент початку румунської окупації було 62 роки, це був лікар-офтальмолог Іван Кобозєв, наймолодшій – 10, це була школярка Лідія Масленнікова», – написано в заліковій статті про Праведників народів світу.
За даними дослідників, Голокост в Одесі розпочався відразу з окупацією міста у 1941 році: штаб румунської 10-ї піхотної дивізії 18 жовтня видає «Інструкцію щодо організації відбору й евакуації євреїв Одеси в гетто». Але через вісім місяців, вже 10 червня 1942 року єврейське гетто на Слободці, що знаходилося на території суконної фабрики, закривають, та 23 червня останній ешелон, у якому перебували близько 400 євреїв, було відправлено з Одеси у Березівку.
В різних місцях Одеси та найближчого на той час передмістя весь час окупації йде масове знищення одеситів єврейської національності.
Всього жертвами Голокосту у період 1941-1944 років стали близько 95 тисяч євреїв-мешканців Одеси. Також у місті було убито близько 25 тисяч євреїв з Бессарабії, Буковини та Румунії.
У 2001 році в Одесі відкрили Алею Праведників світу. Ця алея стала частиною Меморіалу жертв Голокосту, бо саме з цього місця колони євреїв прямували у напрямку села Богданівка Миколаївської області, де їх остаточно знищували.
Зараз на території Прохоровського скверу головний пам’ятник одеської частини меморіалу захищений фанерою, бо триває нова страшна війна в Україні та знову гинуть кожного дня люди.
Алея складається з гаїв, де кожне дерево висаджене на честь одесита-Праведника народів світу. 14 травня вже багато років під кожне дерево приносять свіжі квити в пам’ять про подвиг цих людей.
А 29 жовтня 2021 року в Одесі увіковічили пам’ять про Праведників народів світу в назві вулиці:вулицю Краснослободську перейменували у вулицю Праведників народів світу. Саме не цій вулиці було розташоване гетто, з якого одесити рятували маленьких дітей та дорослих при першій можливості, ризикуючи своїм життям та життям своїх рідних.
«Вічна слава Праведникам народів світу! Вічна пам’ять всім загиблим…», – говоримо ми та додаємо: ніколи знову.
Таміла ТЕРЗЯН