В аквапарк «Одесса» длинные очереди, несмотря на дорогие абонементы

В одесский аквапарк возле рынка «7-й километр» на днях люди в очереди стояли по несколько часов, чтобы купить абонементы на месяц. Об этом стало известно из социальной сети Tik Tok.
Как сообщает одесситка, в очередь за несколькими абонементами она стояла два с половиной часа. А в самой очереди было более ста человек.
Такая проблема возникла из-за того, что сайт аквапарка 15 мая запустил рекламу по продаже абонементов по якобы сниженным ценам (по 2400 грн за один абонемент), а на сайте покупку совершить невозможно.
Кроме того, администрация аквапарка добавила рекламный трюк — «количество абонементов ограничено», и сотни одесситов побежали покупать эти самые «дешевые» абонементы.
Следует отметить и тот факт, что в прошлом году все одесские пляжи были закрыты и открывать их не планируют и в этом году. Поэтому единственный возможный вариант для жителей Одессы отдохнуть на воде – это посетить либо аквапарк, либо ехать на реку или лиман.
Также большое количество отдыхающих можно увидеть в известных клубах Одессы, которые расположены на берегу моря и имеют бассейны.
Несмотря на запрет посещать пляжи, мы уже писали о том, что некоторые готовятся к купальному сезону, а сами одесситы на некоторых пляжах уже открыли купальный сезон и загорают по полной.
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Фото: Тік Ток