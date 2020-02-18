В Одесі охоронець викрав гроші з каси магазину, у якому працював

На три роки можуть позбавити волі одесита за крадіжку на робочому місці.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Скориставшись перервою продавчині, 47-річний чоловік викрав з каси магазину, у якому працював охоронцем, п’ять тисяч гривень.

Щойно жінка виявила нестачу грошей, відразу ж звернулася до Приморського відділу поліції.

За лічені хвилини поліцейські встановили правопорушника. Слідчі вже оголосили чоловікові про підозру у крадіжці за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі.

Фото: 5 канал

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