В Одесі няня 11-річного хлопчика викрала шубу у його матері

21-річна жителька Кіровоградщини за оголошенням з Інтернету влаштувалася до одеситки доглядати за її 11-річним сином. Пропрацювавши всього кілька днів, правопорушниця вкрала у господині шубу і зникла.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

– Шкода, завдана зловмисницею, – більше 60-ти тисяч гривень, – заявила потерпіла у Малиновському відділі поліції.

Вжитими заходами правоохоронці розшукали підозрювану в Южному, куди вона поїхала «влаштовуватися на нову роботу». Викрадену річ у дівчини вилучили, а за фактом крадіжки розпочали провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства їй загрожує покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Фото: Волинь

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.