В Одесі комунальники планують висадити близько 600 тисяч квітів (фото)

Планується, що цього року загальна площа літніх квітників складе близько 7 тисяч квадратних метрів, висаджено буде близько 600 тисяч квітів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Сьогодні квіткові візерунки з літніх квітів вже з’явилися на схилах Стамбульського парку. Там було висаджено близько 10 тисяч квітів петунії на площі 500 квадратних метрів.

Весь посадковий матеріал – квіти (літні, весняні та багаторічні), кущі і деякі дерева, які висаджуються в Одесі, – вирощується фахівцями підприємства у власній теплиці «Троянда».

Фото: ОМР

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.