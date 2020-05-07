В Одесі комунальники планують висадити близько 600 тисяч квітів (фото)

Планується, що цього року загальна площа літніх квітників складе близько 7 тисяч квадратних метрів, висаджено буде близько 600 тисяч квітів.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Сьогодні квіткові візерунки з літніх квітів вже з’явилися на схилах Стамбульського парку. Там було висаджено близько 10 тисяч квітів петунії на площі 500 квадратних метрів.
Весь посадковий матеріал – квіти (літні, весняні та багаторічні), кущі і деякі дерева, які висаджуються в Одесі, – вирощується фахівцями підприємства у власній теплиці «Троянда».
Фото: ОМР