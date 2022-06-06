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В Одесе простились с комбатом морских пехотинцев

В Одесе простились с комбатом морских пехотинцев

6 июня в Одессе простились с командиром 18-го отдельного батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты Сергеем Дердугой.

Утром в Дом офицеров пришли родственники, близкие и боевые товарищи погибшего военнослужащего. В руках они держали красные розы. Некоторые не сдерживали слез.

прощание с комбатом

«Сергей – добрый, отзывчивый, тихий парень, хороший, всегда было приятно с ним общаться. Это большая потеря для всех: для семьи, для друзей, для одноклассников и для всей Украины. Кажется, что он всегда хотел быть военным, конечно, жили в военном городке, почти все ребята хотели пойти по стопам родителей и быть военными. У нас много одноклассников военных и летчиков, и морских пехотинцев, много, — рассказала одноклассница Сергея Дердуги Виктория Гаевская.

«Он оценивал всегда обстановку справедливо, к людям был внимателен. Всегда он старался, чтобы все было наилучшим образом, пытался отличаться среди всех, доказать, что морская пехота – это не просто Вооруженные Силы, а одно из лучших подразделений ВСУ. Я не поверил, я только что вот поверил, когда увидел уже тело. Я не воспринимал эту новость, пока сам не увидел. Не верил», – сказал военнослужащий Александр Солошенко.

Сергей Дердуга получил огнестрельные ранения не совместимые с жизнью. Это произошло тогда, когда он готовил подразделение к боевым задачам на Николаевщине, рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Юрий Андриенко.

прощание с комбатом

«Сергей Николаевич был настоящим мужчиной и офицером, добрым, трудолюбивым, с большим сердцем, относился к людям с уважением, он обладал всеми качествами лидера, командира и был способен вести личный состав за собой», – поделился командир бригады.

Во время церемонии прощания играл оркестр Военно-Морских Сил. Родственники и близкие подходили к гробу с цветами. Затем ее обернули сине-желтым флагом. Сверху положили берет морской пехоты.

Подполковник Сергей Дердуга возглавлял отдельный батальон морской пехоты с 2019 года. Военную службу нес с 2001 года. Был награжден орденом Богдана Хмельницкого третьей степени.

прощание с комбатом

Ранее сообщалось, что в Беляевке 2 июня попрощались с погибшим защитником Украины Андреем Пастухом.

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Фото и источник: «Суспільне. Одеса»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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