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В Одессе простятся с погибшим комбатом морских пехотинцев

В Одессе простятся с погибшим комбатом морских пехотинцев

Церемония прощания с погибшим 3 июня командиром 18 батальона 35 бригады морской пехоты подполковник Сергеем Дердугой состоится 6 июня в Одессе.

Об этом сообщила народный депутат Украины Наталия Делиева.

Погиб мой комбат Сергей Дердуга. Подполковник, командир 18-го отдельного батальона морской пехоты. Героически погиб, защищая Родину в бою в Николаевской области. Награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени – посмертно. Сергей Дердуга – настоящий Герой Украины,

— написала депутатка на своей странице в Facebook.

Наталия Делиева возглавляет благотворительный фонт, который оказывает помощь морским пехотинцам. В том числе и подразделению, которое возглавлял Сергей Дердуга.

Сергей Дердуга погиб 3 июня во время боя с оккупантами на админгранице Николаевской и Херсонской областей. Его заместитель получил серьезное ранение.

В сентябре 2014 года он был удостоен ордена Богдана Хмельницкого 3-й степени. А в декабре 2016 года Указом Президента Украины он был награжден медалью «Защитнику Отчизны».

Ранее сообщалось, что в Беляевке 2 июня попрощались с погибшим защитником Украины Андреем Пастухом.

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Фото с Facebook-страницы Наталии Делиевой

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