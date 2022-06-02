Сегодня, 2 июня, в Одесской области попрощались с погибшим защитником Украины Андреем Пастухом. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Беляевский городской совет.

Андрею было 24 года. Он погиб, защищая нашу страну от рашистских агрессоров.

Бойца похоронили в селе Мирном. Отпевание состоялось в храме Успения Пресвятой Богородицы.

Ранее в Одесской области простились с жителем села Першотравневого Александром Пархоменко, погибшим 30 апреля в бою на Донбассе. Воину было 22 года.

А в апреле в селе Красноселке под Одессой состоялась церемония прощания с тремя украинскими защитниками, погибшими в результате ракетного обстрела 7 апреля.

Фото с Facebook-страницы Беляевского горсовета