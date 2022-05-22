В Раздельной проводили в последний путь военного медика

22 мая 2022 года жители Раздельной в Одесской области простились с военным медиком Николаем Захарченко. Он погиб в Луганской области в результате артобстрела рашистов.

Мужчине было 39, он служил медиком в составе минометной батареи. Жители города встречали военного опустившись на одно колено, с цветами и государственными флагами.

Прощание проходило во дворе Николая Захарченко. Гроб, по обычаю, накрыли сине-желтым флагом.

Его старший брат Виталий произнес речь во время прощания:

«Мы с братом жили на одной позиции, два месяца спали рядом, находились рядом, воевали рядом. Мы мечтали вернуться домой. На все воля Божья, вернулись домой, брат».

Два брата служили вместе, но Виталия незадолго до трагедии перевели, что и сохранило ему жизнь.

Николай Захарченко погиб 13 мая. Со дня полномасштабного вторжения в Россию он находился на боевой позиции как старший боевой медик минометной батареи. Во время артиллерийского обстрела украинские военные укрылись в блиндаже, в который попал снаряд.

У Николая Захарченко был богатый боевой опыт. Впервые защищать Украину он отправился на Донбасс в 2015 году.

«Одесская Жизнь» уже рассказывала, что житель Раздельной Николай Захарченко погиб, защищая украинскую землю на территории Луганской области.