В ночь на 24 августа россияне ракетами ударили по Днепру: есть пострадавшие (фото)

В ночь на 24 августа россияне ракетами ударили по Днепру: есть пострадавшие (фото)

Сегодня, в ночь на 24 августа, в городе Днепр прогремели мощные взрывы. Российская армия атаковала город ракетами. Есть сбитие, но есть и попадание. Также ночью россияне обстреляли Николаевску область. Есть раненные.

О ночной атаке по городу сообщили в Днепропетровской ОВА.

В сообщении говорится, что одну из ракет сбили защитники из Воздушного командования «Восток».

Но есть и попадание. Ракета попала в транспортный объект. В результате обстрела семеро пострадавших. Из них трое мужчин и четверо женщин, от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Атака на Дніпро

Кроме транспортного, повреждения получили еще с десяток объектов. В их числе банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание. Изуродованы взрывной волной и осколками 15 киосков.

Атака на Дніпро
Атака на Дніпро

Также получили повреждения два жилых дома, 3 автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.

Пока информация о разрушениях еще уточняется, сообщили в ОВА.

Сегодня ночью россияне обстреляли Николаевщину. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, ночью, 24 августа, враг обстрелял г. Очаков. Повреждена жилая инфраструктура и линия сети Интернет. Подробная информация уточняется.

Также в результате ночной атаки на Николаевщину повреждены жилые дома и хозяйственные постройки в Куцурубской громаде.

Пока известно о трех пострадавших из-за обстрелов оккупантами территории Николаевщины. Из них двоим помощь была оказана амбулаторно, еще один человек получает всю необходимую медицинскую помощь в больнице.

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