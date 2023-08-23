Новости Одессы и Одесской области

Россияне ночью атаковали Одесщину «шахедами»: есть попадания (фото)

Россияне ночью атаковали Одесщину «шахедами»: есть попадания (фото)

Сегодняшняя ночь на 23 августа была тревожной для южных районов Одесской области. Несколько часов звучала воздушная тревога. За это время враг совершил атаку «шахедами» на гражданскую инфраструктуру региона.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

В сообщении говорится, что в течение ночи враг совершил очередную атаку на гражданскую инфраструктуру. По Одесщине ударили ударными беспилотниками с восточного побережья Азовского моря.

Атака на зерносховище

Силами противовоздушной обороны уничтожены 9 дронов типа «Shahed-136/131». Но есть и попадание, сообщают в ведомстве.

Свой удар российская армия направила на зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье.

Атака на зерносховище

В складских помещениях произошло возгорание общей площадью 700 кв. м. Пожар оперативно локализован. Пока огнеборцы продолжают работу.

Пожежа на складах

Также на месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют преступления террористов.

Среди гражданского населения пострадавших нет.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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