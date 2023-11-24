Мэрия Одессы наймет на работу более 200 сторожей

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас в учебных заведениях города оборудовано более 150 укрытий и убежищ, 80 «Пунктов несокрушимости», куда направляются не только ученики, но и тысячи людей. В этих помещениях должен быть человек, который следит за порядком и наличием всех необходимых вещей (воды, лекарств), а в случае необходимости своевременно вызовет скорую или полицию.

Ставки вводятся с 1 января 2024 года. Сторожи будут работать в убежищах весь период действия военного положения, а в «Пунктах несокрушимости» – только тогда, когда они работают.

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В Одессе продолжаются работы по обустройству укрытий в учебных заведениях. Еще одно готово к принятию детей в одном из учебных заведений Киевского района. Оно рассчитано на 160 мест и полностью отвечает всем требованиям и нормам безопасности, сообщили в мэрии.

В школе регулярно проводятся тренировочные эвакуации, чтобы ученики оперативно переходили к укрытию в случае воздушной тревоги.