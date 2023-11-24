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Мерія Одеси найме на роботу понад 200 сторожів

Мерія Одеси найме на роботу понад 200 сторожів

З нового року в Одесі запровадять додаткові ставки сторожів для укриттів та «Пунктів незламності», розташованих у міських навчальних закладах.

Про це повідомили у прес-службі мерії.

Наразі у навчальних закладах міста обладнано понад 150 укриттів та сховищ, 80 «Пунктів незламності», куди прямують не лише учні, а й тисячі людей. У цих приміщеннях має бути людина, яка стежить за порядком та наявністю всіх необхідних речей (води, ліків), а у разі потреби своєчасно викличе швидку чи поліцію.

Ставки запроваджуються з 1 січня 2024 року. Сторожі працюватимуть у сховищах весь період дії військового стану, а у «Пунктах незламності» – лише тоді, коли вони працюють.

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В Одесі продовжуються роботи з облаштування укриттів у навчальних закладах. Ще одне готове до ухвалення дітей в одному з навчальних закладів Київського району. Воно розраховане на 160 місць і повністю відповідає всім вимогам та нормам безпеки, повідомили у мерії.

У школі регулярно проводяться тренувальні евакуації, щоб учні оперативно переходили до укриття у разі повітряної тривоги.

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