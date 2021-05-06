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В небе над Одессой пройдет уникальная дегустация

В небе над Одессой пройдет уникальная дегустация

22 мая в Одессе состоится уникальное событие. Вернее, над Одессой. На борту самолета Боинг – 737 компании МАУ соберутся любители вина. Они смогут продегустировать лучшие украинские вина – победители «Odessa Wine & Spirit Awards».

Необычность события состоит в том, что дегустация пройдет на высоте 10 тысяч метров. Кроме того, к набору из пяти вин будут подаваться блюда одесской кухни. Как известно, в таких условиях, вкус продуктов и напитков меняется. Так что это будет еще и своеобразный эногастрономический эксперимент. Ведущим двухчасового мероприятия будет популярный телеведущий, одессит Коля Серьга, а проведет дегустацию – сомелье Анна Евгения Янченко.

Принять участие в событии могут все желающие. Стоимость дегустации 4200 грн. Забронировать место можно на сайте МАУ.

Эта дегустация пройдет во время недели вина Odessa Wine Week, которая пройдет с 18 по 23 мая и включает в себя десятки событий.

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Фото с сайта МАУ

 

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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