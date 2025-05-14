В Нацпарке под Одессой обнаружена редкая птица из Красной книги

Об этом рассказал сотрудник Нацпарка, биолог Иван Русев.
По его словам, в парке луговые тиркушки селятся как правило на широких илистых побережьях лиманов и солончаков, где ищут себе уютные места для гнездования.
Полет этих птиц плавный и грациозный и при этом отличается большой скоростью и большим разнообразием движений. Еду луговая тиркушка добывает в основном на лету, паря в воздухе.
На большей части европейского ареала численность луговой тиркушки сильно сокращается из-за происходящих изменений в окружающей среде, рассказал биолог.
Он также добавил, что луговая тиркушка как редкий вид находится под защитой Красной книги Украины, Бонской и Бернской конвенции, Соглашения AEWA и Директивы ЕС о защите диких птиц.
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