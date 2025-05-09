По словам ученого, пчелоедка обыкновенная (Merops apiaster) пролетает через территорию Национального природного парка «Тузловские лиманы» после возвращения из Африки. Птицы уже активно ищут места для гнездования на обрывах возле водоемов. Пчелоедка обыкновенная является гнездовым и перелетным видом для Украины.

Эти птицы отличаются очень яркой и характерной окраской. Взрослый самец имеет каштаново-рыжий верх туловища, охристо-желтые плечи и поясницу, а также желтовато-белый лоб. Через глаз проходит заметная черная полоса. Горло и щеки птицы ярко-желтые, снизу ограничены узкой черной полоской, а низ туловища имеет зеленовато-голубой цвет. В оперении также присутствуют голубовато-зеленые, темно-бурые и синевато-зеленые оттенки. Клюв у пчелоедки черный, ноги — бурые. Масса тела птицы составляет около 60 граммов, длина тела — от 27 до 29 сантиметров, а размах крыльев — от 44 до 49 сантиметров.

Пчелоедкам свойственно благозвучное пение. Они гнездятся колониями, которые могут насчитывать от нескольких до нескольких десятков или даже сотен пар. Гнезда эти птицы обустраивают в норах, которые роют в высоких обрывах. Такая нора представляет собой длинный, почти горизонтальный ход, иногда с изгибом, длиной до 1,5 метра, заканчивающийся расширенной гнездовой камерой.

Основу рациона пчелолоек составляют разнообразные насекомые, которых они ловят во время полета. Их добычей часто становятся перепончатокрылые, такие как пчелы, осы и шмели. Также они охотятся на летающих жуков, стрекоз, цикад и тому подобное. Птица ловит насекомое кончиком клюва, чтобы избежать жала, а затем раздавливает его или убивает несколькими ударами о ветку.

Интересно, что эта красочная птица была описана украинским писателем Майком Йохансеном в его романе «Путешествие ученого доктора Леонардо и его будущей любовницы Альчесты в Слобожанскую Швейцарию», изданном в 1930 году, где автор упоминает красоту и пение пчелоедки.