Новости Одессы и Одесской области

В мэрии рассказали, как будут бороться с нехваткой кислорода для ковидных больных

В мэрии рассказали, как будут бороться с нехваткой кислорода для ковидных больных

8 ноября 2021 года мэр Одессы Геннадий Труханов провел совещание с поставщиками, производителями кислорода, и представителями компаний по криогенным технологиям. Там наметили пути выхода из «кислородного кризиса».

Подписаться

Об итогах совещания сообщили в пресс-центре Одесского городского совета.

Кислород везут в Одессу за сотни километров

По словам одесского городского головы, город продолжает поставлять кислород в опорные стационары в ручном режиме, ежедневно обеспечивая доставку за 500-700 километров.

Но впереди осенне-зимний период, и осадки, для него характерные, могут еще больше увеличить время доставки.

Сейчас городские больницы потребляют около 15 т кислорода для лечения больных на COVID-19 каждый день.

Сейчас для уменьшения зависимости от привозного кислорода в городских стационарах уже установлено 5 кислородных станций, еще одна ожидается в четверг, 11 ноября, а последняя из закупленных городом готовится к отправке с завода из Турции. После установки и запуска всех 7 кислородных станций Одесса гарантированно будет иметь порядка 7000 куб. м кислорода. Нехватка составляет до 12 тонн кислорода в сутки.

Читайте также: Одесским ковидным больницам угрожает дефицит кислорода

Поэтому на совещании рассматривались такие вопросы:

  • расширения парка спецтранспорта для перевозки жидкого кислорода,
  • обеспечения города резервуарами для его хранения,
  • расширение имеющихся мощностей или открытия дополнительного производства,

Только реализация всех этих пунктов позволит гарантированно обеспечивать одесские опорные стационары необходимым количеством медицинского кислорода.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на утро понедельника, 8 ноября, в одесских “ковидных” больницах насчитывалось всего 7 тонн кислорода тогда как в сутки требуется не менее 15 тонн.

Другие новости по теме:

 

 

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить