В мэрии рассказали, как будут бороться с нехваткой кислорода для ковидных больных

8 ноября 2021 года мэр Одессы Геннадий Труханов провел совещание с поставщиками, производителями кислорода, и представителями компаний по криогенным технологиям. Там наметили пути выхода из «кислородного кризиса».

Об итогах совещания сообщили в пресс-центре Одесского городского совета.

Кислород везут в Одессу за сотни километров

По словам одесского городского головы, город продолжает поставлять кислород в опорные стационары в ручном режиме, ежедневно обеспечивая доставку за 500-700 километров.

Но впереди осенне-зимний период, и осадки, для него характерные, могут еще больше увеличить время доставки.

Сейчас городские больницы потребляют около 15 т кислорода для лечения больных на COVID-19 каждый день.

Сейчас для уменьшения зависимости от привозного кислорода в городских стационарах уже установлено 5 кислородных станций, еще одна ожидается в четверг, 11 ноября, а последняя из закупленных городом готовится к отправке с завода из Турции. После установки и запуска всех 7 кислородных станций Одесса гарантированно будет иметь порядка 7000 куб. м кислорода. Нехватка составляет до 12 тонн кислорода в сутки.

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Поэтому на совещании рассматривались такие вопросы:

расширения парка спецтранспорта для перевозки жидкого кислорода,

обеспечения города резервуарами для его хранения,

расширение имеющихся мощностей или открытия дополнительного производства,

Только реализация всех этих пунктов позволит гарантированно обеспечивать одесские опорные стационары необходимым количеством медицинского кислорода.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на утро понедельника, 8 ноября, в одесских “ковидных” больницах насчитывалось всего 7 тонн кислорода тогда как в сутки требуется не менее 15 тонн.

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