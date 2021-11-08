Новости Одессы и Одесской области

В больницах Одессы острая нехватка кислорода

В больницах Одессы острая нехватка кислорода

По состоянию на утро понедельника, 8 ноября, в одесских “ковидных” больницах насчитывалось всего 7 тонн кислорода тогда как в сутки требуется не менее 15 тонн.

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Такое заявление сделал сегодня и.о. главы горздрава Одессы Левон Никогосян в ходе дистанционного заседания оперативного штаба Одесского горсовета.

По словам Никогосяна, в течение дня должна прибыть машина с еще 6 тоннами из Одесского припортового завода, но даже этого не хватит для обеспечения суточной потребности больниц.

“Ситуация с кислородом очень сложная. Следующая машина будет уже завтра”,

– заявил глава горздрава.

Он также отметил, что сейчас одесских больницах имеются в наличии 325 кислородных концентраторов и в течение недели планируется закупить еще 125.

Отметим, что на дня в одесской инфекционной больнице, где, по статистике, потребляют больше всего кислорода, установили кислородную станцию. После испытаний она может выдавать от 1500 до 1700 кг кислорода в сутки.

Вторая кислородная станция сейчас ждет отправки из Турции, ориентировочно ее доставят в Одессу в четверг, 11 ноября. В Турции также монтируют еще одну станцию.

Ранее сообщалось, что Одесса будет испытывать трудности с обеспечением больниц кислородом.

Напомним, 26 октября в Одесском областном центре социально значимых заболеваний на улице Николая Михновского закончился кислород для ковидных больных. Пациентов пришлось срочно эвакуировать в другую больницу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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