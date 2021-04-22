Коронавирус: кому выдадут кислородный концентратор?

Одесса за бюджетные деньги закупила 130 кислородных концентраторов OLV-10. Аппараты уже поступили в городские медучреждения. «Одесская жизнь» узнала, кому их будут давать в пользование.

Так, 100 концентраторов передали во все Центры первичной медико-санитарной помощи Одессы, а также в городскую студенческую поликлинику — для использования под контролем семейных врачей пациентам, находящимся на амбулаторном лечении.

30 приборов получила городская больница №8, где принимают больных с COVID-19.

Как объяснили в департаменте здравоохранения Одесского горсовета, данная партия концентраторов предназначена для пациентов, которые выписываются из стационаров с кислородной зависимостью. Такой человек передается под наблюдение семейного врача, который и выдает аппарат на дом.

— Но концентраторы могут выдавать подышать и тем, кто не был госпитализирован. В каждой ситуации вопрос будет решаться индивидуально в зависимости от того, что лучше для пациента, — пояснила пресс-секретарь департамента здравоохранения Алена Вельможко.

Так, на муниципальный концент­ратор могут рассчитывать те, у кого болезнь протекает в средней степени тяжести и сатурация ниже 92. При необходимости могут выдать еще пульсоксиметр.

Направление для получения концентратора выписывает семейный врач. Забрать аппарат могут родственники пациента, пройдя перед получением инструктаж о правилах пользования прибором. В среднем концентратор выдают на две недели.

Как бесплатно получить концентратор у волонтеров

Кислородные концент­раторы также бесплатно выдают в благотворительном фонде «Корпорация монстров». В приоритете — пожилые люди из социально незащищенных групп, но аппарат могут выдать любому больному с низкой сатурацией, независимо от материального положения.

Для этого необходимо позвонить по телефонам:

(067) 484-92-85 — Екатерина Ножевникова,

(068) 380-60-14 — Марьяна Ожгевич.

Необходимо будет предоставить копии паспорта, идентификационного кода и назначения врача о необходимости проведения оксигенотерапии.

— В случае, если у пациента есть финансовая возможность и он хочет все-таки отблагодарить фонд (есть у нас и такие), он все равно получает концентратор бесплатно. После выздоровления он всегда сможет сделать перевод на наш счет «Дыши» для покупки следующих аппаратов, но это не является обязательным, — говорят в фонде.

Однако волонтеры просят сначала все-таки обращаться за концентраторами к своему семейному врачу или же в частные структуры, а в фонд уже в случае недоступности этих вариантов.

Реквизиты счета «Дыши»

Карта «ПриватБанк» 5169 3305 1989 2993, Ножевникова Екатерина.

Для переводов с других банков:

БФ «Корпорация Монстров» код 41569293,

IBAN: UA58 328704 00000 26008054206571,

в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 328704.

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