В мире назревает дефицит пива?

Производители пива предупреждают: в мире назревает глобальная нехватка этого напитка. И в ближайшие 30 лет эта тенденция может стать критической.

Согласно результатам исследования аналитиков крупного игрока на пивном рынке, японской компании Asahi, которые представил исполнительный директор компании Ацуши Кацуки, причиной может стать изменение климата: чем больше растут средние температуры, тем сильнее падают урожайность ячменя и качество хмеля.

Одним из крупнейших поставщиков ячменя являются Франция и Польша. По данным аналитиков, в этих странах урожай указанной культуры может упасть на 18% и 15% соответственно уже к 2050 году.

А хмель, являющийся ключевым компонентом для вкуса и аромата пива, а также для возможности его длительного хранения, активно завозят из Чехии. Качество этого продукта может ухудшиться на 25%.

Такие расчеты сделаны на основе прогноза ООН о том, что средняя глобальная температура повысится за 30 лет на 4 градуса. Те же изменения одновременно приведут к росту потребления пива, а значит и к дефициту, считают производители.

По словам Кацуки, при более жаркой погоде потребление пива может вырасти, но изменение климата окажет серьезное влияние на производство напитка.

«Существует риск того, что мы не сможем производить достаточное количество пива», – рассказал исполнительный директор компании Asahi.

По его словам, изменения климата уже привели к негативным последствиям и повлияли на рынок даже больше, чем шторм на сырьевых рынках, вызванный вторжением россии в Украину. Так, европейские цены на солод и пивоваренный ячмень достигли рекордных уровней в 2022 году. В этом году цены снизились, но все равно оказались примерно на 100 евро за тонну выше средних показателей, которые наблюдались до кризиса.

Напомним, в Украине могут пересмотреть цены на алкоголь.

Источник: Financial Times