У світі назріває дефіцит пива?

Виробники пива попереджають: у світі назріває глобальна нестача цього напою. І у найближчі 30 років ця тенденція може стати критичною.

Згідно з результатами дослідження аналітиків великого гравця на пивному ринку японської компанії Asahi, які представив виконавчий директор компанії Ацуші Кацукі, причиною може стати зміна клімату: чим більше зростають середні температури, тим сильніше падають врожайність ячменю та якість хмелю.

Одним із найбільших постачальників ячменю є Франція та Польща. За даними аналітиків, у цих країнах урожай зазначеної культури може впасти на 18% та 15% відповідно вже до 2050 року.

А хміль, що є ключовим компонентом для смаку та аромату пива, а також для можливості його тривалого зберігання, активно завозять із Чехії. Якість цього продукту може погіршитись на 25%.

Такі розрахунки зроблено на основі прогнозу ООН про те, що середня глобальна температура підвищиться за 30 років на 4 градуси. Ті ж зміни одночасно призведуть до зростання споживання пива, а значить, та до дефіциту, вважають виробники.

За словами Кацукі, за спекотнішої погоди споживання пива може зрости, але зміна клімату вплине на виробництво напою.

«Існує ризик того, що ми не зможемо виробляти достатньо пива», – розповів виконавчий директор компанії Asahi.

За його словами, зміни клімату вже призвели до негативних наслідків і вплинули на ринок навіть більше, ніж шторм на сировинних ринках, спричинений вторгненням росії в Україну. Так, європейські ціни на солод та пивоварний ячмінь досягли рекордних рівнів у 2022 році. Цього року ціни знизилися, але все одно виявилися приблизно на 100 євро за тонну вище за середні показники, які спостерігалися до кризи.

Нагадаємо, в Україні можуть переглянути ціни на алкоголь.

Джерело: Financial Times