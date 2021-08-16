Коронавирус 16 августа: новых случаев на Одесчине стало меньше

По состоянию на утро понедельника, 16 августа 2021 года, в Одесской области лабораторно подтверждено 47 новых случаев коронавируса против 59 днем ранее.

Согласно данным системы мониторинга СНБО, за прошедшие сутки в Одесской области скончался от COVID-19 один больной, притом что 61 человек выздоровел. Всего на сегодня в регионе 142 947 зараженных.

В целом в Украине на утро 16 августа зарегистрировали всего 417 случаев COVID-19 (сутками ранее – 695). Общее число зараженных в стране на сегодня – 2 266 329. 14 больных умерли, 248 выздоровели.

Отметим, что на утро воскресенья, 15 августа, в Одесской области зарегистрировали 59 новый случаев коронавируса.

Также напомним, что 14 и 15 августа во всех районах Одессы работали центры массовой вакцинации населения от COVID-19. По данным горздрава, за два дня провакцинировали 12 672 одессита, что является абсолютным рекордом для нашего города.

Фото: od.vgorode.ua