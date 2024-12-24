Житель Пивденного погиб при выполнении боевого задания в Сумской области

В городе Пивденный Одесской области 26 декабря объявлено Днем траура. Жители проводят в последний путь погибшего на войне Защитника — Андросовича Андрея Александровича.
Об этом сообщили в территориальной громаде Пивденного.
Солдат ВСУ, оператор беспилотных авиационных комплексов Андрей Андросович погиб 18 декабря 2024 года в результате ранений, полученных во время выполнения боевого задания в районе села Журавка Сумской области.
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«Вечная и светлая память Защитнику Украины, который отдал свою жизнь за нашу Родину, за каждого из нас!» — написали в громаде.
26 декабря в знак скорби на домах и сооружениях в громаде приспустят Государственные флаги.
Место и время прощания с Героем не публикуется во избежание потерь среди гражданского населения в результате обстрелов со стороны российских оккупантов.