Житель Пивденного погиб при выполнении боевого задания в Сумской области

Об этом сообщили в территориальной громаде Пивденного.

Солдат ВСУ, оператор беспилотных авиационных комплексов Андрей Андросович погиб 18 декабря 2024 года в результате ранений, полученных во время выполнения боевого задания в районе села Журавка Сумской области.

Читайте также: На фронте погиб футбольный тренер из Одесской области

«Вечная и светлая память Защитнику Украины, который отдал свою жизнь за нашу Родину, за каждого из нас!» — написали в громаде.

26 декабря в знак скорби на домах и сооружениях в громаде приспустят Государственные флаги.

Место и время прощания с Героем не публикуется во избежание потерь среди гражданского населения в результате обстрелов со стороны российских оккупантов.