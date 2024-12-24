Новости Одессы и Одесской области

Житель Пивденного погиб при выполнении боевого задания в Сумской области

Житель Пивденного погиб при выполнении боевого задания в Сумской области

В городе Пивденный Одесской области 26 декабря объявлено Днем траура. Жители проводят в последний путь погибшего на войне Защитника — Андросовича Андрея Александровича.

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Об этом сообщили в территориальной громаде Пивденного.

Солдат ВСУ, оператор беспилотных авиационных комплексов Андрей Андросович погиб 18 декабря 2024 года в результате ранений, полученных во время выполнения боевого задания в районе села Журавка Сумской области.

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Андрей Андросович

«Вечная и светлая память Защитнику Украины, который отдал свою жизнь за нашу Родину, за каждого из нас!» — написали в громаде.

26 декабря в знак скорби на домах и сооружениях в громаде приспустят Государственные флаги.

Место и время прощания с Героем не публикуется во избежание потерь среди гражданского населения в результате обстрелов со стороны российских оккупантов.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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