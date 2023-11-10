В Крыму поражены катера, прикрывающие черноморский флот россиян (видео)

Главное управление разведки Министерства обороны Украины показало поражение малых десантных кораблей проекта 11770 в Крыму.

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Как сообщили в разведке, на судах находился экипаж и была загружена бронированная техника, в частности, БТР-82.

Малый десантный корабль класса «серна» имеет высокую скорость, вмещает до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта. Оккупанты используют эти катера для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации.

А еще государство-агрессор активно использовало такие катера во время оккупации острова Змеиный для перекидывания военной техники и десанта.

Кроме того, россияне размещали на борту катеров зенитно-ракетные комплексы «тор-м2» для мобильной прикрытия своей группировки на острове и Черном море.

А в условиях фактического отсутствия у россиян корабельных средств ПВО после ряда атак Сил безопасности и обороны Украины, такие катера из ЗРК на борту служили для захватчиков прикрытием кораблей ЧФ рф на рейдах.