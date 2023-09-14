Новости Одессы и Одесской области

Война, день 568: уничтожены подлодка и десантный корабль врага

Война, день 568: уничтожены подлодка и десантный корабль врага

Начались пятьсот шестьдесят восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Генштаб ВСУ официально подтвердил уничтожение 13 сентября российской подводной лодки и большого десантного корабля во временно оккупированном Севастополе.

Сегодня ночью, оккупанты атаковали Украину 22 дронами-камикадзе типа «Shahed-136/131», из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 92 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. По уточненной информации, вчера оккупанты атаковали Украину 47 дронами-камикадзе типа «Shahed-136/131», из которых 35 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения испытали припортовая инфраструктура, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили населенные пункты Мороховец, Плетеновка, Петропавловка, Кисловка, Харьковской области; Степь Сумской области; Новоселовское, Новоегоровка, Белогоровка Луганской области, Северск, Спорное, Курдюмовка, Клещиевка, Красногоровка, Нью-Йорк Донецкой области; Роботино, Запасное Запорожской области; Одрадокаменка, Приднепровское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Лугангской области и Богдановки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районах Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» наши защитники стойко держат оборону Марьинки, где за прошедшие сутки противник предпринял 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Малой Токмачки и Ивового Запорожской области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. В то же время на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия и отвоевывать нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы и наносить успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и 2 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражен 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 район сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, 15 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов и станция РЭБ противника.

Потери врага

  • личного состава ‒ около 270970 (+620) человек 
  • танков ‒ 4599 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8810 (+18) ед,
  • артиллерийских систем– 5944 (+42) ед,
  • РСЗО – 769 (+3) ед,
  • средства ПВО ‒ 517 (+0) ед,
  • самолетов  – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4697 (+47),
  • крылатые ракеты‒ 1455 (+0),
  • корабли ‒ 20 ед. (+ в Черном море потоплен очередной десантный катер типа «Тунец»),
  • подводные лодки — 1 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн– 8458 (+14) ед,
  • специальная техника‒ 889 (+5).

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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