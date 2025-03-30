Об этом сообщает Телеграм-канал «Одесской жизни».

По словам очевидцев происшествия, мужчина выбросился с верхнего этажа внутри самого центра и разбился насмерть. Вероятно, это был суицид.

Что послужило причиной такого поступка, неизвестно. Официальная информация от полиции на данный момент отсутствует.

В то же время напомним, что это уже не первый инцидент подобного рода в этом ТЦ: так, в августе 2022 года здесь точно так же погибла женщина – она прыгнула с пятого этажа внутри торгового центра.

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