Трагедия в одесском ТУ Афина
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Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеського життя».

За словами очевидців події, чоловік викинувся з верхнього поверху всередині самого центру і розбився на смерть. Ймовірно, це було самогубство.

Що стало причиною такого вчинку, невідомо. Офіційна інформація від поліції наразі відсутня.

Водночас нагадаємо, що це вже не перший інцидент такого роду в цьому ТЦ: так, у серпні 2022 року тут точно так само загинула жінка – вона стрибнула з п’ятого поверху всередині торгового центру.

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