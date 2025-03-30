Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеського життя».
За словами очевидців події, чоловік викинувся з верхнього поверху всередині самого центру і розбився на смерть. Ймовірно, це було самогубство.
Що стало причиною такого вчинку, невідомо. Офіційна інформація від поліції наразі відсутня.
Водночас нагадаємо, що це вже не перший інцидент такого роду в цьому ТЦ: так, у серпні 2022 року тут точно так само загинула жінка – вона стрибнула з п’ятого поверху всередині торгового центру.
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