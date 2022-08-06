Трагедия в «Афине»: в одесском торговом центре покончила с собой женщина

Сегодня, в субботу, 6 августа, в одесском торговом центре «Афина» погибла женщина – она прыгнула с пятого этажа ТЦ. Спасти ее не удалось.
О происшествии сообщают ряд местных Телеграм-каналов.
По словам очевидцев, женщина поднялась на пятый этаж торгового центра, подставила бак для мусора и прыгнула вниз. Еще немного – и она упала бы на витрину с чехлами, где стоял продавец.
Сейчас на месте работают полицейские и эксперты. Официальной информации по поводу инцидента пока нет.
Причины такого поступка женщины устанавливаются.