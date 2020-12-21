Рождественская ярмарка в Одессе возле Кирхи: баварские колбаски, глинтвейн и сувениры (фото)

В Одессе во дворе кафедрального собора Святого Павла, или просто Кирхи, традиционно стартовала Рождественская ярмарка. В этом году она вышла не такой масштабной, как раньше, но посмотреть однозначно есть на что.

У самого входа можно купить различную выпечку и свежий ароматный глинтвейн. Чуть дальше предлагают отведать настоящие мюнхенские и баварские колбаски с тушеной капустой, приготовленные прямо на месте. В качестве десерта можно взять леденцы, пряники в виде новогодних персонажей и традиционный немецкий кекс — штолен.

Неподалеку из деревянных поддонов оборудовали места для посиделок.

Помимо различных угощений, на ярмарке можно приобрести украшения ручной работы, игрушки, праздничные костюмы и прочие сувениры.

Ярмарка будет работать ежедневно до 27 декабря до 22:00 часов.

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