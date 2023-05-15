В Килии простились с полицейским, погибшим при обороне Бахмута

Сегодня, 15 мая в Килии простились со старшим стрелком Владимиром Газизовым. До российского вторжения в 2022 году он служил в полиции, а потом добровольно записался в ряды ВСУ.
О гибели нашего защитника сообщили в Килийской территориальной громаде.
Погибшему герою в этом году должно было бы исполниться 48 лет. До своего дня рождения он не дожил четыре месяца.
До этого, 25 лет отдал службе в рядах Килийского отделения полиции. Но российское полномасштабное вторжение побудило его сознательно встать на защиту родного государства.
Владимир Газизов отдал свою жизнь за нашу свободу и Украины при обороне города Бахмут в Донецкой области.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесской области в пяти районах прощаются с погибшими защитниками Украины.
Читайте также:
- На фронте погиб солдат одесской теробороны
- На российско-украинской войне погибли жители Беляевки и села Шабо
- В Одесской области попрощаются с отцом двух дочерей, который погиб на фронте