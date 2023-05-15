В Килии простились с полицейским, погибшим при обороне Бахмута

Сегодня, 15 мая в Килии простились со старшим стрелком Владимиром Газизовым. До российского вторжения в 2022 году он служил в полиции, а потом добровольно записался в ряды ВСУ.

О гибели нашего защитника сообщили в Килийской территориальной громаде.

Погибшему герою в этом году должно было бы исполниться 48 лет. До своего дня рождения он не дожил четыре месяца.

До этого, 25 лет отдал службе в рядах Килийского отделения полиции. Но российское полномасштабное вторжение побудило его сознательно встать на защиту родного государства.

Владимир Газизов отдал свою жизнь за нашу свободу и Украины при обороне города Бахмут в Донецкой области.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесской области в пяти районах прощаются с погибшими защитниками Украины.

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